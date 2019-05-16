İkinci yarının lideri olacaktı! Ortalamanın altında kaldı

Yönetimin her fırsatta gelecek sezon da Fenerbahçe'nin başında kalacağını açıkladığı Ersun Yanal, kurtarıcı olarak getirildiği sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kaldı.

16. haftadan bu tarafa takımı çalıştıran ve ancak 32. haftada ligde matematiksel olarak kalmayı garantileyen Fenerbahçe'de 57 yaşındaki çalıştırıcı aynı takım gibi son yılların en kötü grafiğini çizdi.

Ligde 1,53 puan ortalaması olan, resmi maçlarda ise 1,45'lik değere ulaşan tecrübeli hoca, genel ortalamasında son 5 sezonunun en kötü 2. değerine ulaştı. Yanal, geçen sezon Trabzon ile 8 maça çıkıp, 1,13 puan ortalamasıyla ayrılmak zorunda kalmıştı.

(Sabah)