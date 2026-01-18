Cim-Bom, ligde 28 maçtır evinde yenilmiyor.

Tribünler, 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Aslan, son 11 lig maçının 9'unda kalesinde gol gördü.

Galatasaray, ilk yarıda etkisiz bir oyun sergiledi. Rakip kaleye 7 şut çeken Sarı-Kırmızılılar, hiçbirinde isabet yakalayamadı. Rakibi Gaziantep'e ise 4 kez şut izni verdi, bunların 2'si isabetle sonuçlandı. Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlara imza attı. Cezası sebebiyle kadroda olmayan Torreira'nın yokluğunda orta saha etkisiz kaldı. Hücumda sadece Sane ve Barış'ın eline bakan Cim-Bom, bu isimlerden de gol için yeterli katkıyı alamadı. Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıda da etkisiz oyununu sürdürdü. 67'de Icardi, karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağır davrandı ve Gaziantep savunması araya girdi. Aslan, ilk isabetli şutunu 71'de Lemina ile bir korner organizasyondan buldu. 2 dakika sonra Gaziantep, Bayo ile öne geçti. Tribünler, Galatasaraylı futbolcuları ıslıklamaya başladı. Barış Alper, 84'te atarak eşitliği getirdi. 89'da Uğurcan müthiş bir kurtarışla adeta yenilginin önüne geçti. Cim-Bom, kalan sürede galibiyet golünü bulamadı ve şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetti.