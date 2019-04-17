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İkisi bir Gomis etmedi

Galatasaray’da bonservisine 10 milyon euro ödenen 27 yaşındaki Senegalli santrfor, şu ana kadar 6 gol atarken Yunanlı forvet sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Gomis ise 29 golle 21. şampiyonluğun mimarı olmuştu.

  • StarSpor
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SÜPER Lig’de son 6 haftaya girilirken lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da gelen gideni arattı! Sarı-Kırmızılılar’ın devre arası kadrosuna kattığı iki forvet Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e satılan Bafetimbi Gomis’in yerini dolduramayıp, hayal kırıklığı yarattı.

K.PAŞA’DA 20, ASLAN’DA 6 GOL

Kasımpaşa’dan 10 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Diagne, şu ana kadar ligde 7 maçta şans bulurken, 6 gol ve 1 asistle oynarken, Türkiye Kupası’nda 1, Avrupa Ligi’nde ise 2 Benfica karşılaşmasında sıfır çekti. 27 yaşındaki Senegalli oyuncu, Kasımpaşa’da ise sezonun ilk yarısında 17 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırmış, ayrıca 2 de asist yapmıştı. Mitroglou ise 6’si lig 7 maçta görev yaptı, 1 gol attı.

GOMİS GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Diagne ve Mitroglou deyim yerindeyse bir Gomis etmezken, 33 yaşındaki Fransız star, geçen sezon attığı gollerle G.Saray’ın kazandığı 21. şampiyonlukta başrol oynamıştı. Gomis geçen yıl Cim-Bom’da 33 lig maçında 29 gol atıp, 5 de asistle Türkiye’de en çok gol atan yabancı rekorunu kırarken, kupa ve Avrupa’da da 7 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. Gomis’in Al Hilal’de ise bu sezon 19 gol, 7 asisti bulunuyor.

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