Galatasaray, orta saha transferi için Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'yı gündemine aldı.

İspanyol gazeteci Angel Garcia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol ekibine 15 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Celta Vigo, bu öneriyi geri çevirdi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Mali açıdan önemli bir satış yapması gereken Celta Vigo'nun, Moriba için en az 20 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 48 resmi maça çıkan Gineli futbolcu, bu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3509 dakika sahada kalan 23 yaşındaki Moriba, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.