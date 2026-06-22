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Spor

Ilaix Moriba'dan kötü haber! Galatasaray'ın teklifi reddedildi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin, Celta Vigo forması giyen 23 yaşında Ilaix Moriba için yaptığı teklif geri çevrildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Ilaix Moriba'dan kötü haber! Galatasaray'ın teklifi reddedildi
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Galatasaray, orta saha transferi için Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba'yı gündemine aldı.

İspanyol gazeteci Angel Garcia'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol ekibine 15 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Celta Vigo, bu öneriyi geri çevirdi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Mali açıdan önemli bir satış yapması gereken Celta Vigo'nun, Moriba için en az 20 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 48 resmi maça çıkan Gineli futbolcu, bu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3509 dakika sahada kalan 23 yaşındaki Moriba, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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