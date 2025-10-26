İSTANBUL 22°C / 19°C
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Spor

İlbank ligde ilk galibiyetini aldı

Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank, sahasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

26 Ekim 2025 Pazar 17:10
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla İlbank, ligde ilk galibiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Yıldıray Turan

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Damla Nur Dündar, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Kobzar, Mijatovic, Selen Köse, Bilge Paşa, Nisan Barut)

Setler: 25-20, 20-25, 30-28, 25-18

Süre: 126 dakika (28, 31, 39, 28)

  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • İlbank
  • Sultanlar Ligi

