7 Mart 2026 Cumartesi
  • İlbank, Türk Hava Yollarını rahat yendi
Spor

İlbank, Türk Hava Yollarını rahat yendi

İlbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 17:24
İlbank, Türk Hava Yollarını rahat yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında İlbank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Bu sonuçla Başkent ekibi ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Türk Hava Yolları ise 14. kez mağlup oldu.

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

İLBANK: Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Cansu Aydınoğulları, Aysun Aygör)

TÜRK HAVA YOLLARI: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Merve Nezir, Büşra Kılıçlı)

SETLER: 16-25, 25-18, 25-20, 25-23

SÜRE: 107 Dakika (22, 25, 29, 31)

  • ilbank
  • sultanlar ligi
  • türk hava yolları

