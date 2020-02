İlerde Falcao arkasında Emre Akbaba

29 Şubat 2020 Cumartesi12:13 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:13

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de kazanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, "Okyanusu geçip, derede boğulmak" istemiyor. Hafta başından bu yana dış dünyaya kapılarını kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ile bire bir toplantılar yaparak Gençlerbirliği maçı için konsantrasyonu üst seviyede tutmak istiyor. Bir yandan oyuncularını moral ve motivasyon olarak zirve noktasında tutmak isteyen Terim, diğer yandan da sahaya süreceği ilk 11'i de büyük oranda belirlemiş durumda.

Derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'ya görev verecek olan Terim, santrfor mevkisindeki tercihini, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Falcao'dan yana kullanacak olan Terim, bu futbolcunun alternatifi olan Adem Büyük'ü ise hamle oyuncusu olarak kulübede oturtacak. Orta alanda da yine Seri-Ömer ikilisi forma giyecek.

Gençlerbirliği'nin oyun sistemini ve bireysel olarak da futbolcularına ezberleten Terim, "Hamza hoca Galatasaray'ı çok iyi tanıyor, stattaki atmosferi çok iyi biliyor. Gençlerbirliği her zorlu maçta skor bulan bir takım ve Stancu'nun form grafiği de ortada. Her saniye, her an çok dikkatli olmak zorundayız ve bir an olsun konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz! Okyanusu geçip, derede boğulmayalım; canımızı yakmasınlar" dedi.

