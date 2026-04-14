  • İlginç tesadüf: Cimbom'un kritik virajı!
İlginç tesadüf: Cimbom'un kritik virajı!

18 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında ise derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cimbom, ligin son haftasında ise bir başka Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa'ya rakip olacak.

AKŞAM14 Nisan 2026 Salı 09:29 - Güncelleme:
Cumartesi F.Bahçe efsanesi Volkan Demirel'in çalıştırdığı G.Birliği ile oynayacak Aslan, 26 Nisan'da derbiye çıkacak. Ligin son maçında bir başka F.Bahçe efsanesi Belözoğlu'nun takımı Paşa rakip olacak.

Rams Park'ta Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında vites artırma fırsatını kaçırdı ve fark 2 puana indi.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Sarı-Kırmızılılar'ın kalan 5 maçı için ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Cumartesi günü rakip Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel, teknik direktörlüğünü yaptığı Gençlerbirliği ile Galatasaray'a karşı puan alma savaşı verecek.

Kümede kalmak için uğraş veren Başkent ekibi için bu maç hayli kritik. Volkan Demirel, takımların iyi kapanmaları halinde Galatasaray'a karşı puan alabileceğini söylemişti. Uzun yıllardır evinde F.Bahçe derbilerinde kötü sonuçlar alan Cim-Bom, 26 Nisan'da Kanarya'yı konuk edecek.

Ligin son maçında ise Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşması var. Kendisini Fenerbahçe efsanesi olarak tanımlayan Emre Belözoğlu, belki de son maçta şampiyonluk yarışının akıbetini belirleyecek.

