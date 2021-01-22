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Spor

İlhan Cavcav, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 18:18 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 18:18
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında vefat eden İlhan Cavcav için, pandemi koşulları nedeniyle az sayıda katılımcıyla mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi ve dualar okundu.

İlhan Cavcav'ın Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anmaya, külüp başkanı ve oğlu Murat Cavcav, yönetim kurulu üyeleri ile Cavcav ailesi katıldı.

Gençlerbirliği takımını temsilen de teknik direktör Mustafa Kaplan, futbolcular Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen ve Übeyd Adıyaman hazır bulundu.

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