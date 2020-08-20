İlhan Cavcav'ın ''Kona vasiyeti'' gerçek oldu

AA 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:41 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:41

Gençlerbirliği Kulübü, Demokratik Kongolu eski oyuncusu Andre Kona'yı yetenekli futbolcuları keşfetmesi için görevlendirdi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, başkent ekibinin efsane başkanı babası İlhan Cavcav'ın isteğini yerine getirdi.



Kırmızı-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'nin 1993-1996 yıllarında formasını giyen 50 yaşındaki Andre Kona'ya oyuncu izleme görevi verdi. Kona, Belçika'daki yetenekli futbolcuları tespit ederek, oyuncuların Gençlerbirliği'ne kazandırılmasını sağlayacak.



Başkent ekibinin efsane başkanı İlhan Cavcav, 2015'te eski oyuncusu John Moshoeu'nin yaşamını yitirmesinin ardından şunları söylemişti:



"Kendisine, 'Bana banka hesabınızı gönderin sana, Khuse ve Kona'ya her ay para göndereyim. Bu paralar karşılığında bana oyuncu bakın. Bu oyuncuları transfer edeyim.' dedim. Çok memnun oldu, teşekkür etti ama maaş veremedim. Çünkü tam bunun üzerine hastalandı. Daha sonra 1-2 defa daha aradım ancak hasta olduğunu söylediler."

MURAT CAVCAV: "GEÇMİŞİMİZİ UNUTMADAN YARINLARI KURMANIN PEŞİNDEYİZ"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de vefat eden babası İlhan Cavcav'ın isteğini yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kona'ya yeni görevinde başarılar dileyen Cavcav, şöyle konuştu:



"Bir dönemin adıydı Kona – Kushe – Moshoeu. Moshoeu'nin vefatı babamı fazlasıyla üzmüştü. O dönem biz de evimizden bir ferdi kaybetmiş gibi üzüldük. Kushe'nin Güney Afrika’da çalıştığını biliyorum. Kona'nın da Belçika'da çalışmaları olduğunu biliyorduk. Babamın hedeflerinden biriydi bu. Kona'nın futbolculuğu gibi yetenek avcılığında da kulübümüze çok şey katacağını inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Geçmişimizi unutmadan, yarınları kurmanın peşindeyiz. Andre Kona da camiamız için sembol bir isim. Her Gençlerbirliği taraftarı gibi bendeki yeri de çok ayrı. Bu birlikteliğin iki tarafa da hayırlı olmasını umuyorum."

KONA: "ÖZ BABAM İLHAN CAVCAV'I KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Andre Kona, Gençlerbirliği Kulübüne gönderdiği yazıda "öz babam" dediği İlhan Cavcav'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Başkent ekibi için çalışmaktan onur duyacağını vurgulayan Kona, şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle selamlarımı iletiyorum, öz babam İlhan Cavcav'ı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Gençlerbirliği ve İlhan Cavcav'ın benim hayatımda ve şu anki durumumda çok büyük bir yeri var.



Ben de var gücümle katkı sağlayıp Türk futbolunda 100'ler kulübüne girip Gençlerbirliği'nin sembol ismi olduğumu düşünüyorum.



Aradığınız için teşekkürler. Gençler için çalışmaktan mutluyum. Yetenek tespiti için sizin tarafınızdan Gençlerbirliği'nin Belçika'daki odak noktası olarak atanmaktan onur duyuyorum. Başkan İlhan Cavcav, yöneticiler ve tüm kırmızı-siyah taraftarlarının anısına kendimi doğrudan kulübün hizmetine verdim.

En Büyük Gençler."