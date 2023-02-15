İlhan Mansız tarihi maçtaki formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor. Eski futbolcu İlhan Mansız da bu çalışmalara formasını satışa koyarak destek verdi.



Mansız, A Milli Futbol Takımı'nın 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal'i 1-0 mağlup ettiği ve galibiyet golünü de kendisinin attığı müsabakada giydiği milli formayı açık artırmaya çıkardı. 1 milyon TL taban fiyatı belirleyen İlhan Mansız, satıştan elde edilecek geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım kuruluşuna bağışlayacak.