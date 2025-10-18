İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İlhan Palut: 1 puanı hak etmiştik

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Ekim 2025 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
İlhan Palut: 1 puanı hak etmiştik
ABONE OL

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, "İnsan üzülüyor. İlk gol, bizim bir çarpışmamız ve geçişe dönmesi, kötü bir orta, bir sakarlık oldu. İkinci gol, Trabzonspor'un çok uzak olduğu bir gol değildi. Buna rağmen sahada karakterli bir şekilde oynamaya devam ettik. Bizim attığımız gol, bir ikram. Bunu kabul etmek lazım. Ama ondan sonra oyunu domine eden bir Rizespor vardı. Rakibi kalemize yaklaştırmadık. Birçok üçüncü bölge girişimi yaptık ama net gol pozisyonu için yeteri kadar efektif değildik. Mağlubiyetlerin hepsi üzücü ama bazıları, sahadaki oyuna bakınca daha da üzüyor." dedi.

Sözlerine devam eden İlhan Palut, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekli bir şekilde oynadılar, bırakmadılar. Minimum 1 puan olmalıydı futbolun adalet noktasına bakarsak ama futbol her sonuca açık. Oyuncularımı kutluyorum, samimiyim. Trabzonspor'a başarılar diliyorum ve galibiyetlerinden dolayı onları kutluyorum." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.