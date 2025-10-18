İlhan Palut: 1 puanı hak etmiştik

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, "İnsan üzülüyor. İlk gol, bizim bir çarpışmamız ve geçişe dönmesi, kötü bir orta, bir sakarlık oldu. İkinci gol, Trabzonspor'un çok uzak olduğu bir gol değildi. Buna rağmen sahada karakterli bir şekilde oynamaya devam ettik. Bizim attığımız gol, bir ikram. Bunu kabul etmek lazım. Ama ondan sonra oyunu domine eden bir Rizespor vardı. Rakibi kalemize yaklaştırmadık. Birçok üçüncü bölge girişimi yaptık ama net gol pozisyonu için yeteri kadar efektif değildik. Mağlubiyetlerin hepsi üzücü ama bazıları, sahadaki oyuna bakınca daha da üzüyor." dedi.

Sözlerine devam eden İlhan Palut, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekli bir şekilde oynadılar, bırakmadılar. Minimum 1 puan olmalıydı futbolun adalet noktasına bakarsak ama futbol her sonuca açık. Oyuncularımı kutluyorum, samimiyim. Trabzonspor'a başarılar diliyorum ve galibiyetlerinden dolayı onları kutluyorum." diye konuştu.