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Spor

İlhan Palut: 2 puan kaybettik

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu. Uğurcan'ın performansını vurgulayan Palut,'1 puan almamıza neden oldu.' şeklinde konuştu.

23 Eylül 2021 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 20:17
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Palut, "Maçın ilk 10 dakikası sürprizlerle doluydu. 50 saniyede gol yemeyi beklemiyorduk. Trabzonspor 10 kişi kalana kadar da takımın dengesi bozulmadı, golü aradık. 90 dakika golü aradık, inanılmaz dominant oynadık. Bazen kaliteli vuruşlar yapamamamız, çoğu zaman da Uğurcan Çakır'ın ekstra performansı 1 puan almamıza neden oldu. 2 puan kaybeden taraf Konyaspor oldu. Bu istek, bu arzu ve hücum futbolunu diğer haftalara taşırsak, bizim için mihenk taşı olacaktır. Hücum anlamında yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Konyaspor'un hücum olarak hep eksiği vardı, geldiğimiz günden beri bunun üstüne eğiliyoruz. Trabzonspor 10 kişi bile olsa bu rakamlara ulaşmak çok önemli. Futbolda sürprizler var, kendi kalemize gol attık ama yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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