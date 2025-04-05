İlhan Palut: Başımız belada

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde mücadele ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rzespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Önemli bir maçtı. Son üç hafta, iki mağlubiyet aldık ve bir hafta BAY geçtik. Sonuç olarak bu 9 puanlık periyotu 0 ile kapattık ve rakiplerimiz puanlar aldılar. Onun için bugün moral ve puan anlamında önemli bir gündü. Oyuna baktığımız zaman yeni bir dizilişimiz vardı. Elimizdeki seçeneklere göre bu şekilde oynamaya karar verdim. Oyuncularımızın performansından genel anlamda memnunum ama daha iyisi olabilirdi. İstediğimiz kadar önde baskı yapamadık ama daha çok pozisyona giren ve maçta öne geçen taraf bizdik. Maalesef kalabalık olduğumuz bir anda, takım olarak defans yaptığımız anda gol yedik. İki puan kaybeden taraf biz olduk. Başımız belada. Bir anda kendimizi beklemediğimiz bir yerde bulduk. Daha iyi olmamız ve puanlar kazanmamız gerekiyor. Bunun için mücadelemiz sürecek ve yükselmeye başlayacağız" diye konuştu.