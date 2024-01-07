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Spor

İlhan Palut: Beşiktaş, Beşiktaş'tır

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, oynanacak maçı değerlendirdi.

AA7 Ocak 2024 Pazar 14:49 - Güncelleme:
İlhan Palut: Beşiktaş, Beşiktaş'tır
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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında 9 Ocak Salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Beşiktaş'ın bazı eksikliklerinin olduğu algısına, aldığı kötü skorların yanılgısına asla ve asla düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş'tır." dedi.

İlhan Palut, basın mensuplarına, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında aldıkları 2-0'lık galibiyetin takımdaki öz güveni ve motivasyonu artırdığını söyledi.

Genç bir takım olduklarına değinen deneyimli teknik adam, herkesin verilen görevi yerine getirmek için büyük çaba harcadığını, takımda oynayan, oynamayan oyuncuların birbirini desteklediğini aktardı.

Palut, ligde 7 maçlık iyi periyotları olduğuna işaret ederek, "Bazı maçlarda kontrollü oyunu tercih ettik ama oyun kültürünün takımımıza iyice oturmaya başlaması, mücadele kültürünün oluşması bizim adımıza olumlu. Ligin bu dönemlerinde ne kadar puanı hanenize yazdırırsanız ligin son dönemi için avantajdır. Bir oyun standardı, mücadele standardı yakalamak önemli. Rizespor'un oyun standardını yakalaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş ile zorlu bir erteleme maçına çıkacaklarını kaydeden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkışımızı sürdürmek, avantajımızı kullanmak adına çok önemli ama hep beraber camia olarak başta ben ve oyuncularım, dikkat etmemiz gerekiyor. Beşiktaş'ın bazı eksikliklerinin olduğu algısına, aldığı kötü skorların yanılgısına asla ve asla düşmemek lazım. Beşiktaş, Beşiktaş'tır. En üst seviyede hazırlanmak ve yine burada çok iyi mücadele ederek ve iyi oynayarak güzel bir sonuç almak amacımız. Bir önceki periyottan iyi gelmenin hem rakibimizin bazı sıkıntılarının bizi asla mental olarak başka yerlere taşımaması gerek. Bu maçın taktik hazırlığı dışında üzerinde duracağımız takım olarak en önemli parametrelerinden biri de bu mental hazırlık olacak."

İlhan Palut, ligde hiçbir zaman puan hedefi yapmadığını, toplayabildikleri kadar puan toplayarak üst sıralarda kalmak için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

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