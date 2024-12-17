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Spor

İlhan Palut: Bir sonraki hedefimiz gruptan çıkmak

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2024 Salı 22:42 - Güncelleme:
İlhan Palut: Bir sonraki hedefimiz gruptan çıkmak
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak." dedi. Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Kupası'nda gruplara kalma öncesindeki son eleme maçını oynadıklarını söyledi.

Önemli bir maç olduğunu ifade eden Palut, "Böyle maçlarda asıl olan ciddiyet ve disiplinli oynamak. Rakip kim olursa olsun. Bugün oyuncularımda maçın başından itibaren bunu görebildim. Bu bazen skor olarak çok erken desteklenmeyebilir ama gollerde maçın erken periyodunda geldi." diye konuştu.

İlk yarı çok farklı bir skorla içeri girdiklerini anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Bazı değişiklikler yaptık ondan sonra ikinci yarıyı da belli bir tempoyla sürdürüp bir şekilde galip geldik ve gruplara kaldık. Bundan dolayı mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Vanspor'da çok yakın bir zamanda maç oynayıp buraya geldiler. Kolay bir yolculuk değildi onlar için. Biraz meşakkatli buraya geldiler. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Onları da tebrik ediyorum. Ligde başarılar diliyorum. Bizde bundan sonra adım adım gidiyoruz her platformda olduğu gibi. Artık gruplara kaldık ve bir sonraki hedefimiz gruplardan çıkmak olacak."

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