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Spor

İlhan Palut: Bu galibiyet bize öz güven getirecek

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 01:22 - Güncelleme:
İlhan Palut: Bu galibiyet bize öz güven getirecek
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bu galibiyet stresi azaltacak ve bir öz güven getirecek." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kötü bir periyottan çıkarak bu karşılaşmaya hazırlandıklarını belirtti.

Palut, önceliklerinin kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Beş kere kaybettik. Bunlardan Galatasaray maçını bir kenara bıraktığımız zaman diğer 4 mağlubiyette bu maçtan çok daha iyi oynadık. Futbol böyle bir oyun. Bugün istediklerimizi yapamadık ama golleri bulduk. Maçın son dakikalarında bir gol yedik. Kalan 8-9 dakika bizim için kolay değildi. Stresliydi. Hepimizin üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Bu baskı bizi tuttu. Maça iyi başlayamadık. Aslında bocalama periyodu yaşarken goller geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Daha iyi oyunlar oynadıkları dönemlere dönmek istediklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet stresi azaltacak ve bir öz güven getirecek. Daha önce oynadığımız iyi oyunları oynayarak skorlar alacağız. Halen daha çok içerdeyiz. Beş maç kaybettik ve bunlardan bir tanesini telafi edebildik. Daha alttayız. Devam etmemiz lazım. Orta ve uzun vadede daha iyi oynamamız lazım. Güzel sonuçları buna eklememiz lazım. Oyuncularım baskı altında oynadılar, onları tebrik ediyorum."

Palut, gol yollarında hiç mutlu ve memnun olmadıklarını belirterek, "Bu sene işler istediğimiz gibi iyi gitmiyor. Bunu açık söylemem lazım. Bunu ben kabul ediyorum. Bu da bizim için bir ayağa kalkma sınavı. Her ne olursa olsun bunun ilk adımını attık. Taraftarlarımızın güvendiği, inandığı noktada ve performansta değiliz. Her gün bunu yukarlara çıkartmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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