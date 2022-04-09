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Spor

İlhan Palut: Bu yarışı bırakmayacağız

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA9 Nisan 2022 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 19:14
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İttifak Holding Konyaspor'un Teknik direktörü İlhan Palut, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Rize'den üzerimize düşen dersi alarak konuya döneceğiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İttifak Holding Konyaspor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün daha tempolu oynamalıydık, daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik ve daha sakin olmalıydık. En azından maçı 1-0 öndeyken bitirip soyunma odasına girmeliydik. Rakibimizi maça ortak etmemeliydik. Saha da eksilmemeliydik fakat biz maçı 2 kişi eksik tamamladık. Bunlar bu maçtaki eksiklerimizdi. Bir daha ki maçta bunları çalışıp daha iyi duruma getireceğiz inşallah. Bu yarışı bırakmayacağız. Sahadaki her figürde kendi performansını, benim takımımın performansını kontrol ettiğim gibi, onlar da mutlaka kendi performanslarını kontrol edeceklerdir. Ligin artık sonları herkes dikkatli olmalı. Belirleyici puanlar kazanılıyor veya kaybediliyor. Biz Rize'den üzerimize düşen dersi alarak konuya döneceğiz." şeklinde konuştu.

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