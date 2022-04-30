İlhan Palut: Bugün canımız yandı

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli maçı kaybettiklerini söyledi. Palut, "Oyunu kontrol içerisinde bitirmeyi planlarken üst üstü gelen iki golle maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık. Gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıdaki futbol hiç tahmin edici değildi. Buna karşın yenilebileceğimiz bir ortam hiçbir şekilde yoktu. Bugün canımız yandı ama kırılma anları futbolda her şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi." diye konuştu.

Palut, bir gazetecinin, maçın son bölümünde yaşanan gerginliği sorması üzerine, "Kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçın elimizden kaçmasının verdiği gerginlik, rakipte de geriden gelip maçı almanın fazla heyecanıyla bazı elektriklenmeler oldu. Benimle olan kısım, sadece topu almaya gittim. Kulübeye gelen topu oyuna dahil etmenin derdindeydim, vermek istemediler. Arkamda neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum. Futbol adamıyız, defalarca ile bu durumlarla karşı karşıya geleceğiz. Böyle gerilmeler olabilir maçlarda ama daha sakin olmamız lazım." diye cevapladı.

