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Spor

İlhan Palut: Bugün değerli bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor galibiyeti sonrası yaptğı açıklamada “Yoğun bir maç periyoduna girişin ilk maçıydı. Bizim için 3 puan değerliydi” dedi.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
İlhan Palut: Bugün değerli bir galibiyet aldık
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, alınan 3 puanın kendileri için değerli olduğunu dile getirerek, "Bizim adımıza iyi giden bir periyot vardı. Bunu bugün kendi sahamızda sürdürmek istiyorduk. Rakibimiz açısından baktığımızda onlar da tekrar bir çıkışa geçmek istiyordu. Maça iyi başladık. Arzulu başladık. Pozisyonlar ürettik. Koşularla, ortalarla denedik ve sonuçta güzel bir gol attık. İlk yarının sonlarına doğru açıkçası tempomuzda bir düşüş oldu ve top dönem dönem Hatayspor'da kaldı. 2. yarıda tekrar oyunun kontrolünü elimize aldık, pozisyonlar bulduk. Maçın genelinde rakibimize net bir şekilde gol pozisyonu şansı tanımadık. Bugün değerli bir galibiyet aldık. Yoğun bir maç periyoduna girişin ilk maçıydı. Bizim için 3 puan değerliydi. Çok kısa zamanımız var. Önümüzdeki maça hazırlanmak isteyeceğiz, oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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