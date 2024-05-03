İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3431
  • EURO
    34,8671
  • ALTIN
    2392.43
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut: Burada kazanmamız lazımdı
Spor

İlhan Palut: Burada kazanmamız lazımdı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçtan sonra görüşlerini aktardı.

3 Mayıs 2024 Cuma 22:53 - Güncelleme:
İlhan Palut: Burada kazanmamız lazımdı
ABONE OL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

İlhan Palut yaptığı açıklamada, "İlk yarı oyuna giremedik bir türlü. Maçın büyük bölümünde savunma yapmaya çalıştık. Attığımız gol bile iştahımız artıramadı. Beşiktaş ta zaten hemen karşılık verdi. Elimize geçen topları saniyeler içinde kaybetmek bizi oyundan düşürdü. Burada 1-1 içeri geçmemiz bizim adımıza ikinci yarı için fırsattı." dedi.

Palut ayrıca, "İkinci yarı biraz daha iyi fırsatlar yakaladık. Karşılıklı goller oldu. Yine çok kötü goller yedik. Burada kazanmamız lazımdı. Biz sahada maçı nasıl kazanabilirizin planlarını yapıyorduk çünkü konum olarak 3 puana ihtiyacımız vardı. Son 3 hafta 90+'larda kaybettiğimiz puanlar oldu. Bunlar camiamız ve taraftarımız adına üzücü oldu." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.