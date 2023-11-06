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Spor

İlhan Palut: Çok değişik bir penaltı pozisyonu oldu

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, Gaziantep FK karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, 'Çok talihsiz bir pozisyon yaşadık. Görmediğimiz çok değişik bir penaltı oldu.' sözlerini sarf etti.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
İlhan Palut: Çok değişik bir penaltı pozisyonu oldu
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maça iyi başladıklarını ancak maçın sonlarına doğru kontrolü kaybettiklerini söyledi.

Palut, Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıttığını belirtti.

İkinci yarının başlarında oyuna iyi başladıklarını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Son 20 dakika beklediğim enerji sahada yoktu, eksiğimiz buydu. Maç kontrolümüzde geçerken bugün çok talihsiz bir pozisyon, çok pahalı bir öğrenme oldu bizim için. Görmediğimiz çok değişik bir penaltı, bunu maç boyunca kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Çalışmaya devam edeceğiz."

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