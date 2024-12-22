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Spor

İlhan Palut: Daha çok mücadele eden kazandı

Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı İlhan Palut, konuk oldukları Göztepe'ye 3-0 yenildikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2024 Pazar 22:40 - Güncelleme:
İlhan Palut: Daha çok mücadele eden kazandı
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Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı İlhan Palut, konuk oldukları Göztepe'ye 3-0 yenildikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bugün daha çok isteyen, daha çok mücadele eden takım kazandı." dedi.

Palut, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında dönen topların önemli olduğu ve bunları almaları gereken bir müsabaka oynadıklarını kaydetti. Göztepe'nin ilk yarıda bu topları kazandığını aktaran Palut, "Temaslı bir oyun bekliyorduk ve bu oyuna direnç göstermemiz gerekiyordu. Birçok yerde topu aldığımızdan saniyeler sonra top kayıpları gerçekleştirdik." dedi.

Müsabakada kendileri adına tek kabul edilebilir periyodun ikinci yarıda ikinci golü yedikleri ana kadarki bölüm olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada da katı ve kalabalık savunma karşısında pozisyon üretme kararlılığı içerisinde olamadık. Toplamda baktığımız zaman bunu söylemeyi istemiyorum ama bugün daha çok isteyen, daha çok mücadele eden takım kazandı. Biz maalesef buna istediğimiz karşılığı veremedik ve bugün buradan hiçbir şey alamayarak dönüyoruz. Göztepe'yi kutlarım, bizim de önce bir istikrar konusunda kendimize gelmemiz lazım. Bir maç çok iyi, bir maç kötü. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Çalışmamız ve bu hataları en aza indirmemiz lazım."

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