İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7807
  • EURO
    31,4629
  • ALTIN
    1829.3
  • BIST100
    7948.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız
Spor

İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, 13. haftada oynayacakları Antalyaspor maçı hazırlıkları sürerken demeçlerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 'Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Antalyaspor'a karşı yüksek bir performans göstermemiz gerekiyor.' sözlerini sarf etti.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, bu maçta çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermeleri gerektiğini söyledi.

Çaykur Didi Stadı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Palut, Bitexen Antalyaspor'un son haftalarda iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Rakiplerinin özellikle son iki maçta performansını yukarı çektiğini ifade eden Palut, "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız." dedi.

Palut, milli takımdaki oyuncuların sağlıklı şekilde dönmelerini beklediklerini kaydederek, "Altin Zeqiri, Martin Minchev, Alikulov, Attila ve Dal Varesanovic milli takımlarda süre alıyor. Çarşamba günü bu futbolcularla antrenmana çıkacağız. Çok doğaldır ki takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.