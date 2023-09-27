Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ýlhan Palut, kendilerine güvenenlere, iyi mücadele ederek ve cesur bir oyun sergileyerek karþýlýðýný vermeleri gerektiðini söyledi.

Sezon baþýnda yeþil-mavili takýmýn baþýna getirilen Palut, AA muhabirine, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesine katkýda bulunan önemli oyuncularla yollarýna devam ettiklerini, geliþime açýk ve genç bazý oyuncularý da kadrolarýna kattýklarýný belirtti.

Palut, ligin 6 haftasýnýn geride kaldýðýný anýmsatarak, "Bu sürede elbette çok önemli eksiklerimiz de var. Bazý maçlarda iyi oynamadýðýmýz anlar oldu ama genel manada oyuncularýmýn gösterdikleri mücadele ve özveriden memnunum. Geliþime çok açýk bir takým var. Bazý oyuncularýn zamana ihtiyacý var ama 6 haftada kabul edilebilir bir takým var." dedi.

Yeni bir oyun kültürü oluþturmaya çalýþtýklarýna iþaret eden Palut, "Genç oyuncularýn sahada istediklerimizi yapmaya baþladýklarýný görünce bundan mutluluk duyuyoruz. Bizim de genç oyunculardan öðrendiðimiz ve tecrübe edinimlerimiz var. Son haftalardaki eksiklerimizi görerek, nerelere daha çok eðilmemiz gerektiðini gördük. Kendi adýma, güzel bir kulüpte özverili, öðrenmeye açýk oyuncularla çalýþýyorum." deðerlendirmesinde bulundu.

Palut, transferin bitimine yakýn gelen oyuncularýn adaptasyonu için zamana ihtiyaç olduðunun da altýný çizerek, þöyle devam etti:

"Farklý kültürlerden ve oyun takvimlerinden gelen oyuncularýmýz var. Bir yandan oynatýp, diðer yandan hazýrlamaya çalýþýyoruz. Neler yapmak istediðimizi onlara gösteriyoruz. Samsunspor maçýndan sonraki milli arada takým hem fizik olarak eþit bir noktaya gelmiþ olacak hem de bütün oyuncularýmýz nasýl bir oyun oynayacaðýmýza hakim olacak."

"ÞEHRÝN BÝZE OLAN GÜVENÝNÝ HÝSSEDÝYORUZ"



Rize'ye geldiði andan itibaren her türlü desteði Kulüp Baþkaný Ýbrahim Turgut ve diðer paydaþlardan gördüklerini anlatan deneyimli teknik direktör, þunlarý kaydetti:

"Özellikle þehir takýmlarýnda birliktelik, iç huzur, kenetlenme, futbol dýþý etmenler olarak görünse de futbola direkt etkileri olan durumlar. Þehrin bize olan güvenini hissediyoruz. Ona göre çalýþýyoruz. Bu bize rahatlýktan öte sorumluluk veriyor. Bize güvenen insanlara, iyi mücadele ederek ve cesur bir oyun sergileyerek karþýlýðýný vermemiz gerekir. Umarým her þey bu þekilde devam eder ve sonuçlar da bizi destekler. Çok daha fazla insaný etrafýmýzda birleþtirir."

Ýlhan Palut, þehir için en iyisini isteyerek çalýþtýklarýný dile getirerek, "Puan cetvelindeki sýralamadan çok, sahada daha iyi neler yapabileceðimizi hesaplýyoruz. Ligin bu zamanýndaki sýralamalar çok anlam ifade etmiyor. Çok iyi giden ve gitmeyen takýmlar arasýnda 5-6 puan fark var." diye konuþtu.

Oyunlarýný geliþtirme ve beraber oynama alýþkanlýðýný kazandýrma çabasýnda olduklarýna dikkati çeken Palut, "Ligi bitirdiðimiz pozisyon önemli. Ýlk yarýyý bitirdiðimizde takýmýn durumunu çok daha net göreceðiz. Hangi hedefe kilitlenebiliriz, buna bakacaðýz. Þu anda daha iyi oyun, daha iyi mücadele ile meþgulüm." ifadelerini kullandý.

"FENERBAHÇE ÝVMEYÝ YAKALAMIÞ BÝR GÖRÜNTÜDE"



Palut, Fenerbahçe ile hafta sonu zorlu bir maça çýkacaklarýný anýmsatarak, "Fenerbahçe, Avrupa'da ülkemizi çok iyi temsil ediyor. Ligde de çok iyi baþladýlar. Her Fenerbahçe maçý kendi içinde zordur, deplasmanda oynarsanýz zorluðu bir týk daha artar." dedi.

Fenerbahçe'nin ivmeyi yakalamýþ bir görüntü sergilediðini belirten Palut, "Burada bize düþen, sürekli Fenerbahçe'yi düþünürsek bu maçýn içinden çýkamayabiliriz. 'Biz daha iyi neler yapabiliriz? Daha iyi nasýl mücadele ederiz?' Orada mücadele etmeden iyi bir sonuçla dönme þansýmýz çok az. Çok iyi mücadele edeceðiz. Oyunu hep defans deðil, top bize geçtiði zaman hangi saha olursa olsun kiþilikli karakterli bir oyun oynamaya çalýþacaðýz." deðerlendirmesinde bulundu.

Palut, A Milli Futbol Takýmý'nda Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella'ya da baþarý dileyerek, her teknik direktörün milli takýmýn doðal yardýmcý antrenörü olduðunu ve oyuncu hazýrlama görevi bulunduðunu kaydetti.