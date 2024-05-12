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Spor

İlhan Palut: Doğru tercihler yapamadık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını söyleyerek, “Doğru tercihler yapamadık” dedi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:21 - Güncelleme:
İlhan Palut: Doğru tercihler yapamadık
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Palut, "Maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Attığımız gol ve rakibin kaçırdığı penaltının ardından soyunma odasına 1-0 önde girdik. Doğru tercihler yapamadık. İkinci golü bulamadık. Orta saha civarında kaptırdığımız topların ardından kalemizde 2 gol görerek geriye düştük. Duran toplarla beraberliği yakalamaya çalıştık ama olmadı. Pendikspor'u kutluyorum. Kalan maçlarda elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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