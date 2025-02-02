İlhan Palut: En kötü senaryo oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlhan Palut: "Aslında demiştim maçtan önce Fenerbahçe'nin her türlü dizilişine karşı planlarımızı yaptık. Maçın başından itibaren planlar işledi. Savunma anlamında pozisyon vermedik, ofansif anlamda 2 gol, girişimler, artırabileceğimiz anlar oldu. Fenerbahçe duran toplardan oldu, 1 golleri ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Çok uzun bir takım, Dzeko, En-Nesyri, iki stoperleri. Duran toptan etkili olabiliyorlar. Bir penaltı pozisyonu oldu. Bu penaltı pozisyonuyla ilk yarıyı 2 farklı önde olma şansını kaçırdık. 1 kişi de eksik kaldık."

"Bizim adımıza kötü senaryoydu. İkinci yarıda paslı çıkışımızı yapamaz olduk. Kolay değil. Savunma yaparken efor sarf ediyorsunuz, geriye yaslanıyorsunuz. Kazandığınız toplarda yolunuz uzuyor, bağlantı oyuncularından eksikler var. Beklediğimiz ortam oldu. Fenerbahçe çok orta yaptı, bir noktaya kadar savunduk. Oyuncu değiştirirken 2. kırmızı kart. Biraz daha 5-3-2'ye devam edebilsek, gerekli uyarıları yapamadan 2-2 oldu. Kaleci hariç 8 kişi de olsak 2-2'yi korumaya çalıştık. Fenerbahçe, yan toptan yine gol buldu. Şanslı olduğumuz anlar vardı, direkten dönenler..."

"Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Ben ne dediysem yaptılar. 11'e 11, 11'e 10, 11'e 9'ken yaptılar. Gollerden sonra karmaşıklaşan durum vardı. 9 kişi, 3-2 mağlubuz, takımım 1 gol için oyunu zorladı. Bugün puan alamadık ama değerini bilirsek buradan güçlü ayrılabiliriz. Biz böyle oynayabiliyor isek bunu her maçta oynamak zorundayız. Yenilgi hariç yara da aldık ama bu oyun disiplinini göstermemiz gerekiyor. Oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Çalışarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.