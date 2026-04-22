İlhan Palut: Fenerbahçe gibi değerli bir rakip karşısında galip gelmek özgüvenimizi artırabilir

İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin ardından mücadeleyi ve takımının performansını değerlendirdi.

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Bunlar çok önemli maçlar. Hem kupada çeyrek final hem değerli bir rakiple oynuyoruz. Maçtan önce bakınca önemi ortadaydı." dedi. İlk yarının dengeli geçtiğini ifade eden Palut, "Fenerbahçe'nin geldiği noktalar vardı. Biz de geldik ama son hareket noktasında eksik kaldık." sözleriyle hücumdaki eksiklere değindi.

İkinci yarıya da değinen 49 yaşındaki teknik direktör, "İkinci yarıda 10 dakika karşılık verdik, üçüncü bölgeye gittik ama üretemedik. Fenerbahçe'ye de çok büyük pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı. Son bölümde rakibin baskısını kabul ettiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "70'den sonra Fenerbahçe dominasyonuyla geçti. Önde baskıya çıkmakta çok zorlandık." dedi.

Takımın genel savunma performansından memnun olduğunu dile getiren ev sahibi ekibin antrenörü, "Genelde topun arkasında bekledik. Bu aslında negatifti. İyi savunma yaptık. Bir penaltı golü, çok iyi dakikada geldi." şeklinde konuştu. Duran toplarda da doğru savunma yaptıklarını vurgulayan teknik adam, "Fenerbahçe'nin duran topları, çok adamla kümeleşmesine iyi defansla karşılık verdik." dedi.

Alınan galibiyetin değerine değinen Konyaspor teknik patronu, "Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet yarı final için değerli. Fenerbahçe gibi değerli bir rakip karşısında galip gelmek özgüvenimizi artırabilir." ifadelerini kullandı. Taraftarın özlediği sonuçların gelmeye başladığını belirten deneyimli isim, bunun takım adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Önlerinde zorlu maçların bulunduğunu hatırlatan Palut, "Önce Trabzonspor, ardından yine Fenerbahçe ile oynayacağız. Test maçları. Her maçı kazanmak istiyoruz." dedi. Bu galibiyetin rehavete değil, motivasyona dönüşmesi gerektiğini belirten teknik direktör, "Bize düşen en önemli görev, bugünkü galibiyetin rahatlık değil inanç yüklemesine dönüşmesini sağlamak." diyerek sözlerini tamamladı.