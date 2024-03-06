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Spor

İlhan Palut: Galatasaray'dan 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

6 Mart 2024 Çarşamba 00:03 - Güncelleme:
İlhan Palut: Galatasaray'dan 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, TRT Spor ekranlarında oynayacakları Galatasaray maçı için açıklamalarda bulundu.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları:

"Kazanabilmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray deplasmanı tabii ki de zor bir maç. Ligimizin en güçlü takımlarından bir tanesi ve ligin son haftalarına girerken taraftar gücünü de arkasına alarak Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda ilerliyorlar. Tabii ki de zor bir maç olacak ancak ama bizde orada mutlaka mücadelemizi vereceğiz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ancak mücadelemizi esirgemeyeceğiz. Top bize geldiğinide kişilikli, güzel bir futbol oynamaya çalışacağız. İstanbul deplasmanlarında kaybedilecek bir şey yok' derler, ona hiç katılmıyorum. Ortada bir 3 puan var ve biz bu 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Skor ne olursa olsun en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız."

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