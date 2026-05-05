İlhan Palut: Gol yememek bizi oyunda tuttu

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, karşılaşma öncesinde de vurguladıkları gibi Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Maç öncesinde de konuştuğumuz gibi Beşiktaş çok güçlü bir takım. Bu periyotta konsantrasyonlarını tamamen kupaya çevirmiş durumdaydılar. Bunun yanı sıra bugün oynaması kolay olmayan bir atmosfer de vardı." ifadelerini kullandı.

"İLK YARI BEŞİKTAŞ'IN BASKISI ALTINDA GEÇTİ"

Maçın ilk yarısına değinen Palut, "İlk yarı bizim adımıza konuşulacak pek bir şey yoktu. Oyun tamamen Beşiktaş'ın baskısı altında geçti. Zaten onların daha güçlü ve adam adama pres yapmasını bekliyorduk." dedi.

"GOL YEMEMEK BİZİ OYUNDA TUTTU"

İkinci yarıda savunma direncine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle bir statta gol yemeden oyunu sürdürebilmemiz bizi maçın içinde tuttu. Açıkçası korner ve şut istatistiklerinde Beşiktaş bizden daha iyiydi" şeklinde konuştu.

"PENALTI MAÇIN KIRILMA ANI OLDU"

Karşılaşmanın belirleyici anına da değinen İlhan Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür maçlarda bazen tek bir fırsat beklersiniz; bu bazen 90 dakika içinde, bazen de uzatmalarda gelebilir. Eğer o da olmazsa, rakibin daha etkili olduğu anlarda penaltı ihtimalini düşünürsünüz. Nitekim öyle bir anda penaltı kazandık. Bu, bizim için maçı getiren; Beşiktaş için ise telafisi olmayan bir an oldu."