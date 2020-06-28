İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut Göztepe'nin en büyük sorununu açıkladı
Spor

İlhan Palut Göztepe'nin en büyük sorununu açıkladı

Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe'de, Teknik Direktör İlhan Palut, takım olarak en büyük sorunlarının basit gol yemek olduğunu söyledi.

AA28 Haziran 2020 Pazar 13:12 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 13:12
ABONE OL

Süper Lig'de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, rakipleri karşısında 3 kez yenik duruma düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmamalarının ve reaksiyon göstermelerinin olumlu olduğunu bildirdi.

Palut, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından 2 hafta üst üste mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında buna bir reaksiyon göstermek istediklerini kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Takımım maça oldukça istekli ve arzulu başladı. İki haftadaki görüntümüzün aksine topla oynayan, kazanmayı isteyen, rakip ceza sahasında görünen bir Göztepe vardı. Oyunun hakimi genel anlamda bizken gerçekten çok basit goller yedik. Takımımız buna rağmen kırılma yaşamadı. Skor anlamında geriye düşmemize rağmen oyundan düşmedik ve reaksiyon gösterdik."

Palut, beraberlikten dolayı memnun olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"65 dakikalık süreçte oynadığımız oyun bizim için bir dönüş sinyaliydi. Alanyaspor karşısında 3 kere yenik duruma düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmamamız ve saha içinde reaksiyon göstermemiz bizim için olumlu yönlerdi. En büyük sorunumuz da çok basit goller yemeye devam etmemiz. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda alacağımız daha iyi sonuçlarla taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, klasik otomobil kullandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.