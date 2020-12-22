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Spor

İlhan Palut: Göztepe'yi bu süreçten çıkarmaya çalışacağız

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1'lik skorla yenilen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut maç sonu konuştu. Palut, 'Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik. Olmadı üzgünüz.' dedi.

IHA22 Aralık 2020 Salı 22:27 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 22:27
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Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 3-1 yenildi. 

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçtan önceki açıklamamda savunma anlamında disiplinli, hücumda da cesur olan, rakipten çekinmeyen bir stratejiyle maça başlamak istedik. 

Bunu 14. dakikada yapabildik. İlk 12 dakika bizim adıma kötü başlangıç oldu. Bizi zorlayan bir pozisyona soktu. 2-1’den sonra dengeyi yakaladık. İkinci yarı başında oyunun tüm üstünlüğü elimize geçti. Bunu net pozisyonlarla destekledik. 

Futbol kırılma anları çok önemli olduğu bir oyun. 2-2’ye getiremeyince dalgınlıktan yediğimiz golle Galatasaray avantajı elde etti. Bu isteğe karşı en azından puanla dönmek isterdik. Olmadı üzgünüz. 3 maçlık mağlubiyete normal bir süreç gözüyle bakmamız mümkün değil. 

Bu 3 maçta Hatayspor maçı dengeliydi. Rize maçı talihsiz anların yaşandığı maçtı. Galatasaray maçında oyunu dengede götürebilen bir Göztepe vardı. Kötü sonuçlar, sıralamayı etkileyen sonuçlar. Motivasyonumuzu aşağıya getiren sonuçlar. Biz de değerlendirmelerimizi yapıp, Göztepe’yi bu süreçten çıkarmaya çalışacağız." diye konuştu.

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