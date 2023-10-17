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Spor

İlhan Palut: Güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapan ekiplerden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Kendimizi lig sıralamasında güzel yerde tutacak sonuçlar almaya devam edeceğiz.' dedi.

IHA17 Ekim 2023 Salı 11:48 - Güncelleme:
İlhan Palut: Güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de kendilerini iyi bir sıralamada tutacak sonuçları almaya devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Palut, Kayserispor deplasmanı zor geçeceğini ifade etti.

"KAYSERİSPOR DEPLASMANI ZOR BİR DEPLASMAN"

Hiçbir maçın kolay olmayacağını ifade eden Palut, "Bizim için kolay bir maç öngörmüyorum. Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman. Sezon başlangıç kadrosu son derece yeterli bir kadro. Sakatlık ve takımdan ayrılmalar nedeniyle zorluklar yaşamaya başlamışlardı. Son günlerde transferi açarak bu sorunu çözdüler. Milli arada oyuncuların takıma adaptasyonu konusunda yol aldıklarını düşünüyorum. Kayseri deplasmanı zor ve iyi mücadele etmemiz lazım. Dönem dönem iç sahada kazanmak isteyeceklerdir ve buna karşı koymamız gerekecek. Dönem dönem ofansif, kendi oyunumuzu oynamamız gerekecek. Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak. İnşallah güzel bir sonuç ile oradan ayrılırız" diye konuştu.

"OYUN DİSİPLİNİNDEN MEMNUNUN"

"Ligin son maçında çok erken 10 kişi kaldık. Maç başka bir noktaya gitti ama genel anlamda takım oyun disiplininden memnunum. Bazı maçlarda istediğimiz sonuçları aldık ama oyunu domine etme, hücum futbolunda oyunu sonlandırma da daha yol almamız gerektiğini görüyorum. Bunun için çalışmaları devam ettiriyoruz. Daha yeni bir ekibiz. Bugünden yarına olacak bir gelişim değil. Gelişim sürecinde saha sonuçları bizim adımıza kabul edilebilir gelişiyor. Biz kendimizi lig sıralamasında güzel yerde tutacak sonuçları almaya devam edeceğiz. Lig sıralaması için planlama yapmıyoruz. Kayserispor maçı dışında orta ve uzun vade planlamamız yok."

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