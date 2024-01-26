İlhan Palut: Hak edilmiş bir galibiyet aldık

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi.

İlhan Palut, "Trabzonspor maçları her zaman zor, Trabzon'da, kendi sahanızda. Trabzonspor'un eksikleri var, farkındayım ama sahada yine çok kaliteli oyuncular var. İyi mücadele etmeliydik. Her iki yarının ilk 10 dakikasında yapamadık ama sonra mücadele dozajını arttırdık. Çok atak yaptık. Rakimizi dengesiz yakaladığımız anlar oldu ama bir tanesini değerlendirebildik. Bu yoğun fikstürde bir maçtı ama takım performansından ben umutluyum. Bence hak edilmiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a başarılar diliyorum." dedi.

Başarılı teknik adam sözlerine, "Puansal durum ligin bu boyunda önemli değil. Alt taraftaki takımlar iyi bir ivmeyle gelmeye başladılar. Şu anda sıralama değil, ne kadar çok puan alırsak o kadar önemli. Transfer için çalışıyoruz ama kolay değil. Takımın gelişimi bize bir kıstas koyuyor. Bu noktada da isim belirlemekte zorlanıyoruz. 1-2 yaklaştığımız oyuncu vardı ama son anda tercih etmediler. Bir yandan maçlara hazırlanırken, bir yandan bu görüşmeleri yapıyoruz. Minimum 2, ideal olarak 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Onları tamamlamak istiyoruz biz" ifadeleriyle devam etti.

İlhan Palut son olarak taraftara mesaj gönderdi ve, "Bugünkü gibi olmasını istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Keşke karşılıklı küfürler de olmasaydı. Taraftara teşekkür ediyorum. Daha buraya adım attığım andan itibaren sahip çıktılar. Biz de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini