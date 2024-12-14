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Spor

İlhan Palut: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2024 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
İlhan Palut: Hayal kırıklığı yaşıyorum
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, iki puanı kaybeden taraf olduklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki mağlubiyetten sonra sahalarında bir galibiyetle hem üç puan alıp hem de geçen haftayı telafi etmek istediklerini belirtti.

Konyaspor'un dengeli bir takım olduğunu aktaran Palut, "Tecrübeli oyunculardan kurulu. Maç öncesi analizimizde tempoyu yükselttiğimiz anda etkili olabiliriz diye düşündük. Analizimizi sahaya yansıtmak istedik. İlk yarının bütününde bunu başardık." dedi.

Palut, ilk yarı golün biraz geç geldiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Belki ikinci golü atma zamanımızı çok kısalttı bu. Penaltı kaçabilir ama birçok pozisyon vardı. İlk yarı sonunda 1-0'dan daha iyi bir skorla soyunma odasına girmeliydik. İkinci yarıda bir anda rakibin baskısını üzerimizde hissettik. Güzel de bir gol atıp beraberliği yakaladılar. 15 dakika türbülanslı bir periyot yaşadık. Sonra tekrar oyunun hakimiyetini ele aldık. Daha çok hücum eden ve gol pozisyonu üreten takım olarak maçı tamamladık. Berabere kaldığınız maçlarda bazen 1 puan kazanmış veya 2 puan kaybetmişsinizdir. Biz bugün kesinlikle iki puanı kaybeden taraf olduk. Bunun da nedeni ikinci yarı başlangıcımız oldu. Maçın sonucuyla alakalı hayal kırıklığı yaşıyorum. Oyunun karşılığı bizim galibiyetimiz olmalıydı. Neden ikinci yarı böyle siyah beyaz bir değişim yaşadığımızı konuşup değerlendireceğiz. Biz eksiklerimizi gidereceğiz ve daha iyi olacağız. Konyaspor'u tebrik ediyorum."

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