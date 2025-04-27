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Spor

İlhan Palut: İşimiz kolay değil

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA27 Nisan 2025 Pazar 23:39 - Güncelleme:
İlhan Palut: İşimiz kolay değil
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, ortada bir maç geçtiğini ama Kayserispor'un bulduğu pozisyonu değerlendirmesiyle sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça daha kontrollü ve istekli başlayan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "İlk yarı boyunca topa daha çok sahip olduk ama saha içi organizasyonunu net pozisyona çevirme noktasında daha kararlı olmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi, net pozisyon bulmakta zorlandık." dedi.

Kayserispor'un da ilk yarının sonuna kadar net bir pozisyonu olmadığını anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Kayserispor iyi bir dakikada kendi adlarına golü buldular. İkinci yarı da bunun avantajıyla biraz daha kompakt bir bekleyişe geçtiler, alanları daralttılar. Topa sahip olduk ama net pozisyon bulmakta zorlandık. İleride daha agresif daha yırtıcı olmalıydık. Bundan uzaktık. Maçın sonlarına doğru Kayserispor aldığımız riskler ve sahada diri kalması sonucunda geçiş pozisyonları yakalamaya başladılar. Genel manada baktığımızda çok kötü oynamadık. Aslında kaybedecek kadar kötü oynamadık ama kazanacak kadar da iyi değildik. Ortada bir maçtı ama golü bulan Kayserispor kendi adına değerli bir 3 puanı aldı. Onları tebrik ediyorum. İşimiz kolay değil mücadelemiz devam edecek en kısa zamanda gerekli puanları alıp bu zor durumdan kendimizi kurtarmaya çalışacağız."

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