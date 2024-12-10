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Spor

İlhan Palut: İyi bir skor bekliyorduk ama olmadı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2024 Salı 00:20 - Güncelleme:
İlhan Palut: İyi bir skor bekliyorduk ama olmadı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Genele baktığımız zaman kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, son haftalarda iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Müsabakaya iyi hazırlandıklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılma hedefimiz vardı. Maça olabilecek en kötü senaryolardan birisiyle başladık. Çok basit bir korner golüyle geriye düştük. Ondan sonra toparlanmaya çalıştık. Ev sahibi oyunu kendi sahasında kabul etti, biz genelde sahaya hakimdik. İkinci yarı baktığımız zaman oyunu daha çok elimize aldık ama net pozisyonumuz azdı. Genele baktığımız zaman kaybedecek kadar negatif bir oyunumuz yoktu. Ama maçı kazandıracak aksiyonları yapma gücümüz ve bu noktada kritik oyuncuların performansları buradan puanla dönmemize maalesef yetmedi. Yarın itibariyle çalışmalara başlayacağız."

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