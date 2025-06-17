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Spor

İlhan Palut: Kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz

Çaykur Rizespor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Teknik Direktör İlhan Palut, birlik ve beraberlik mesajı yayımladı.

IHA17 Haziran 2025 Salı 14:21 - Güncelleme:
İlhan Palut: Kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz
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Çaykur Rizespor'da 2 sezondur görevde olan Teknik Direktör İlhan Palut ile 1 yıllık daha sözleşme imzalandı. 2025-2026 sezonunda taraftara kenetlenme mesajı veren Palut "2 sezondur mücadelemizi hep birlikte sürdürdüğümüz için çok mutluyum. Kimi zaman sevindik, kimi zaman üzüldük ama her an benim için değerli olan desteğinizi onun da ötesinde sevginizi hissettim. Bunun için çok teşekkür ederim. 2025-2026 sezonunda kenetlenerek yolumuza devam ediyoruz. Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, galibiyetler aldığımız günlerin arta kalanlardan çok daha fazla olacağı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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