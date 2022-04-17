İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı
Spor

İlhan Palut: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takımının mücadelesinden ve ciddiyetinden memnun olduğunu söyledi.

AA17 Nisan 2022 Pazar 16:36 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 16:36
ABONE OL

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Çaykur Rizespor'a yenilerek hayal kırıklığına uğradıklarını ve ikincilik yarışında avantajı Fenerbahçe'ye kaptırdıklarını söyledi.

Gaziantep FK maçının bu kırılmadan sonra büyük önem kazandığını anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Gaziantep FK potansiyelli, sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti. Maçın başıyla oyunun kontrolünü elimize aldık. İyi bir dakikada da golü bulduk. Ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol, işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız var. İki gol bulduk. Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası verdiği reaksiyondan bugün memnunum. Tabii ki negatif yönlerimiz de vardı, 10 kişilik rakibe karşı pozisyon verdik. Artı üstüne 1 de gol yedik."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.