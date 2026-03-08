İlhan Palut: Konuşsak da bir şeye yaramıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Palut, "Maça iyi başladık. Defansif zaten iyi bir bölümdü, golü de bulduk. Hemen attıımız gole yakın bir sürede rakibin beraberliği yakalaması, negatif bir durumdu. Tekrar denemeye başladı, Muleka'nın ikinci pozisyonu dışında net pozisyon yoktu. İlk yarı sonunda bir penaltı daha oldu, atamadılar ve bu bizim adımıza avantaj oldu. Son 15-20 dakikaya girilirken 3. bölgede de rakibi zorlayan, pozisyonlar bulan bir takım görüntüsü verdik. Maçın geneline bakınca kazanmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Maçın hakem ekibinin performası için Palut, "Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul. Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama de." dedi.