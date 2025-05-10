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Spor

İlhan Palut: Konyaspor pek zorlanmadı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından konuştu.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
İlhan Palut: Konyaspor pek zorlanmadı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, yeşil beyazlıların çok zorlanmadan maçı kazandığını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan ve puanlara çok ihtiyaçları olan maçta istediklerini alamadıklarını dile getirdi.

Takımın bu maça istenilen seviyede hazırlanamadığını sahada gördüğünü anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Puan durumu ortada. Bugün bizim puana belki puanlara Konyaspor'dan daha fazla ihtiyacımız olan bir gündü. Maça baktığımız zaman bu önemi görmedim. Puan, puanlar almamız lazımdı. Bu noktada bir agresiflik maalesef takımımızda yoktu. Bunu da sağlayacak kişi teknik direktördür. Konyaspor, kendi standardında bir oyunla çok zorlanmadan maçı kazandı. Bulduğumuz gol değerliydi. Oyunu o dakikadan sonra tutabilseydik maç geri de dönebilirdi. Haftaya yeniden büyük bir final maçına hazırlanacağız. Üzerimizde baskı olacak ve bununla da baş edeceğiz. Konsantre olacağız, sahaya çıkıp savaşacağız."

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