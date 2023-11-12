İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2023 Pazar / 29 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut: Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz
Spor

İlhan Palut: Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, İstanbulspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Maçın en güzel aksiyonunun Shelvey'in golü olduğuna değinen Palut, 'Golün ardından hatalar yaptık ve panikle oynadık. Üç puan için mutluyuz. Milli arada eksiklerimizi düzelteceğiz.' yorumunda bulundu.

AA12 Kasım 2023 Pazar 20:20 - Güncelleme:
İlhan Palut: Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Maçın bizim adımıza en güzel aksiyonu galibiyet ve Shelvey'nin attığı goldü." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyun anlamında beklentilerin çok uzağında kaldıklarını söyledi.

Üst üste kaybedilen bir periyodun ardından İstanbulspor maçına çıktıklarını ifade eden Palut, şunları söyledi:

"GOLDEN SONRA ÇOK PANİK YAPTIK"

"Hiç bir kaybettiğimiz maçta bile bu kadar etkisiz kalmadık. Maçın bizim adımıza en güzel aksiyonu galibiyet ve Shelvey'nin attığı goldü. Ondan sonrası hatalarla, panikle dolu bir oyundu. Nereye bağlayabilirim? Aklıma uzun süre maç kazanamayan bir takımın maç kazanma paniği geliyor. Bu kabul edilebilir değil. Başta ben buraları yönetebilmeliyiz. Kazanmaya ihtiyaç vardı. Kazanmak her zaman güzeldir ama şunu diyemem kazanan her aman haklıdır. Bugün ki gösterdiğimizin performansın farkındayım. Önümüzde milli ara var. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız."

İstanbulspor'un ligde topa en çok sahip olan takımlardan olduğunun altını çizen Palut, "Dakika dakika kendi sahamıza gömüldük. Bazı geçiş oyunu anları vardı ama belki enerji yetmedi. Oyuncularım bunun daha iyisini yapabilirler, yaptılar ve hep birlikte yapabiliriz. Bu galibiyetin ardından oyunumuzun altındaki hataları ve eksiklerimizi görmemiz bizim için önemli. Kaybettiğimiz maçlarda böyle bir şey görmedim. Mücadelemizi artırmamız lazım." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.