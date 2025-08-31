İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

İlhan Palut: Mutlu değiliz

Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı İlhan Palut, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ağustos 2025 Pazar 01:16
İlhan Palut: Mutlu değiliz
Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı İlhan Palut, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HİÇ POZİSYON VERMEMİŞTİK"

Palut, maçın genelinde ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu ancak bireysel hataların sonuca etki ettiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Duran top golüne kadar Galatasaray'ın bir tane direkten dönen topu var. Oraya kadar hiç pozisyon vermemiştik. Basit ama beklediğimiz, endişe ettiğimiz bir gol yedik. 1-0'dan sonra oyun dengeli gitti. İkinci yarı iyi başlamadık, sonra dengeyi kurduk." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDERİM"

Mücadelenin ikinci yarısında yedikleri gollere değinen Palut, "Abdülkerim Bardakcı'nın ofansif zorlamasıyla ikinci golü buldular. Pres ile bulduğumuz gol umut oldu ama yine yemememiz gereken bir gol yedik. Takımın sahada yaptıklarından memnunum. Daha iyisini yapabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." dedi.

"TABLOYA BAKTIĞIMIZDA MUTLU DEĞİLİZ"

Son olarak takımın durumunu değerlendiren deneyimli hoca, "Tabloya baktığımızda mutlu değiliz, inşallah en kısa zamanda iyi bir yere çıkmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

