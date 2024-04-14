İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İlhan Palut: Net bir galibiyet oldu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Net bir galibiyet oldu' dedi.

IHA14 Nisan 2024 Pazar 19:47 - Güncelleme:
İlhan Palut: Net bir galibiyet oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Top Antalyaspor'dayken gerçekten zor top kaybeden, topla iyi oyuncuları olan atakta etkili bir takımdı. Her maç pozisyona girebilen bir potansiyelleri var. Diğer tarafa döndüğümüz zamanda top bize geçtiği zaman çok agresif olmayan bir rakip vardı. Özellikle kazandığımız toplardan sonra pozisyonlar bulabileceğimizi düşündüğümüz bir rakipti. Çok pozisyonlu bir maç bekliyordum. Biz bunu kendi adımıza rakibe pozisyon verme anlamında minimize etme çabasıyla sahaya çıktık. Önde baskıyla maça başlamak istedik. Gerek rakibin aut atışlarında, gerek akan oyunda ama dediğim gibi kolay bir takım değiller. Bazen orta sahalara iyi dokunuşlar yaptı ve bizi topun arkasına ittiler. Biz de oyunu değiştirdik ve topun arkasında kompakt olarak oynamaya başladık. Bu bize kazandığımız top sonraları güzel alanlar kazandırdı. Beklediğimiz kadar maçta pozisyona girdik ve 3 gol attık. Net bir galibiyet oldu. Antalyaspor sıfırda kalır mıydı maça baktığınız zaman, kalmazdı. Onların da birçok girişimi vardı. Oyuncularım baştan çalıştığımız pozisyonu denediler ve saha içerisinde anlık değiştirdiğimiz taktiksel duruma da iyi sağladılar. İyi bir mücadeleden sonra taraftarımızın önünde güzel bir galibiyete imza attık" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.