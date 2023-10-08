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Spor

İlhan Palut: Oyunumuzu üç puan ile taçlandırmamız çok değerliydi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor'un başarılı teknik direktörü İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 16:42 - Güncelleme:
İlhan Palut: Oyunumuzu üç puan ile taçlandırmamız çok değerliydi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Maçı dengede götürürsek duran topla pozisyon bulacağımızı düşünüyorduk. Maçı tutmayı başardık ve çok güzel bir dakikada iyi bir gol attık." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından bu maçı toparlanma mücadelesi olarak gördüklerini belirtti.

Samsunspor'un aldıkları sonuç ile sahadaki mücadelesinin örtüşmediğini anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Zor olan maç 10. dakikada gördüğümüz kırmızı kart ile daha da zorlaştı. Rakibi karşılayarak oyunu toparlamaya çalıştık. Karşılarken başka, hücuma çıkarken başka bir oyun oynamaya çalıştık. Maçı dengede götürürsek duran topla pozisyon bulacağımızı düşünüyorduk. Maçı tutmayı başardık ve çok güzel bir dakikada iyi bir gol attık. Pozisyonu zorlayarak golü attık. Değişikliklerle oyunu koruyarak kazanmayı başardık. Oyuncularımın oyunun beklenmeyen zor anlarında disiplinlerini konsantrasyonlarını koruması bizim için en büyük kazançtı. Bunu üç puan ile taçlandırmamız çok değerliydi."

Takımın oyunun başında on kişi kaldıktan sonra hemen oyuncu değişikliğine gitmek istediklerinin altını çizen Palut, "10 dakika bekledikten sonra oyunun istediğimiz şekle geldiğini görünce değişiklik yapmadık. Oyuncu değişikliklerinde giren oyuncuların tam kapasite oynayabilecekleri ana kadar bekledik. Oyun sıkıştıkça değişiklikleri yaptık. Yaptıklarınız bazen beklentileri karşılamıyor ama bugün istediklerimizi almayı başardık." şeklinde konuştu.

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