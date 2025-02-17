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Spor

İlhan Palut: Puan almayı isterdik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi17 Şubat 2025 Pazartesi 23:10 - Güncelleme:
İlhan Palut: Puan almayı isterdik
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın formasyonu değiştirmesine vurgu yapan Palut, "İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtabildik. İkinci yarı Galatasaray sistemi değiştirdi ve erken bir gol buldu. Buna reaksiyon gösterdik, geri adım atmadan 1-1 yaptık." dedi.

"GALATASARAY SAHADA OLGUNLAŞTI"

İlhan Palut, "Lemina orta sahaya gelip, Sara'nın öne geçmesiyle birlikte Galatasaray sahada olgunlaştı ve zor top kaybetti. Bu bizi bir bölüm geri itti. Olmaması gereken kornerlere sebebiyet verdik ve bir kornerden geriye düştük. Oyuncularım istediğimi yaptı, kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçı daha kaybediyoruz, üzgünüz. Kazanmayı, en azından puan almayı isterdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." sözlerini sarf etti.

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