İlhan Palut: Sahada daha istekli olmaya başladık

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Pazar günü saat 16.00'da evinde Kayserispor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon çalışması ile başladı. Antrenman istasyon ve taktik çalışması ile devam ederken sakatlığı bulunan Benhur da takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı süren Hojer ise takımdan ayrı koşu yaptı. Yeşil-mavililerin deneyimli Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Kayserispor maçının zor geçecek bir maç olduğunu söyleyen Teknik Direktör İlhan Palut, "Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık ama lig tüm hızıyla devam ediyor. Her maç son derece zor. Pazar günü oynayacağımız Kayserispor maçı da bunlardan birisi. Kayserispor takımı son haftayı saymazsak yükseliş içinde kompakt oynayan bir takım. Yine çok zor bir maç olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor. Takımımızda son maçta biliyorsunuz Akintola, sarı kart cezalısı oldu. Amir de bir kırmızı kart gördü. Onlardan bu maç yararlanamayacağız. Onun dışında tüm takım olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Casper bölüm bölüm de olsa takımla antrenmanlara başladı. Benhur da geçen haftadan itibaren adım adım takımla antrenmanlara girdi. Cezalılar dışında şu anda bir eksiğimiz görünmüyor" dedi.

'SAHADA DAHA İSTEKLİ OLMAYA BAŞLADIK'

İlk haftalara göre daha iyi mücadele ettiklerini dile getiren deneyimli teknik direktör Palut, "Aslında o bir önceki periyoda çok dönmek istemiyorum. Çünkü gerçekten negatif periyot. Orada da aslında takımımız yerle bir görüntüde değildi ama skorlar, kırılma anları bizi gerçekten çok geriye itti. Ve bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Bu telafi süreci hala devam ediyor. Yani şekilde daha düzlüğe çıkmış gibi hissetmiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ben, ne değişti, daha iyi mücadele etmeye başladık. Sahada daha istekli olmaya başladık, bunu söyleyebilirim. Teknik ve taktiğin yanında bu mücadele ve istek futbolda maç kazanmanın vazgeçilmez parametreleri. Takımda en çok değişen bu iki olgu diyebilirim ben" diye konuştu.

'BİZ BU MÜCADELEYİ ONLARSIZ DÜŞÜNEMİYORUZ'

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı İlhan Palut, "Taraftar sağ olsunlar bizi kötü günlerde de desteklemeyi sürdürdüler. Ve hala bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz bu mücadeleyi onlarsız düşünemiyoruz. İstanbul deplasmanında da gerçekten o zor koşullarda bize çok yoğun destek gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Pazar günü de bizim yanımızda bir itici güç olarak bulunmalarını istiyorum. Tekrar desteklerinden dolayı, her şartta desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.