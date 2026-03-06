İSTANBUL 14°C / 4°C
6 Mart 2026 Cuma
  İlhan Palut: Seri başı olmak önemliydi
Spor

İlhan Palut: Seri başı olmak önemliydi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, 'Seri başı olmak çeyrek final maçını içeride oynamak adına önemli.' yorumunda bulundu.

6 Mart 2026 Cuma 00:20
İlhan Palut: Seri başı olmak önemliydi
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Galibiyetin bizi seri başı olarak çeyrek finale çıkaracağını biliyorduk. Seri başı olmak çeyrek final maçını içeride oynamak adına önemli. Bugün iki takım da rotasyonlu kadrolarla sahaya çıktı. Bunun iki sebebi vardı. Lig maçımızın yakın bir fikstüre sıkıştırılması nedeniyle bazı oyuncularımızı korumak ve bugüne kadar resmi maçlarda görme fırsatı bulamadığımız oyuncuları görmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının savunma performansından memnun olduğunu vurgulayan Palut, şunları söyledi:

"Defansif olarak memnunum. Net pozisyon vermeden, gol yemeden maçı tamamladık. Ofansta girdiğimiz pozisyonları daha dikkatli değerlendirebilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Ligde kritik durumdayız. Yarın itibariyle hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız."

