İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut: Sivas maçını kaybetmemeliydik
Spor

İlhan Palut: Sivas maçını kaybetmemeliydik

Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Çaykur Rizespor'un deneyimli teknik direktörü İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA11 Şubat 2024 Pazar 16:36 - Güncelleme:
İlhan Palut: Sivas maçını kaybetmemeliydik
ABONE OL

Sivasspor deplasmanından puansız ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Palut, "Maça baktığımız zaman oyuncularıma pek diyecek bir şey yok. 5'li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Son dakikalara Hakan Arslan'ın pozisyonu hariç sıfır pozisyonu vardı Sivasspor'un. Rizespor'un ise sayısız pozisyonu vardı. Daha becerikli olacağız, daha çok çalışacağız. Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz, bu bize futbolun verdiği bir mesaj" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.