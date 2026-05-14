İlhan Palut: Son bahsettiğiniz süreç artık bizim adımıza bir istikrar süreciydi

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenör ekibiyle, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin sorularını cevapladı.

Bir öğrencinin "Kariyerinizi düşündüğünüzde, geçmişe dönseniz neyi değiştirirdiniz?" sorusu üzerine Palut, çalışma ve emek konusunda hiçbir pişmanlığı olmadığını ancak stres yönetiminde en baştan beri 'daha iyi olabilirdim' düşüncesini taşıdığını söyledi.

Teknik direktör olduğundan beri önemli bir stres yükü altında olduğunu anlatan Palut, "Stresle baş edebilme yöntemlerini daha çabuk edinmeyi isterdim. Çünkü beni o kadar yordu ki ve hala belki yoruyor. Kariyere başlıyorsunuz, 'Acaba olacak mı, acaba burada duracak mıyım, acaba bunun daha bir üstü yok mu, bu takım bizden daha güçlü bugün başımıza neler gelecek?', yani bu inanılmaz bir stres yükü. 'Bugün tamamen azaldı mı?' diye soracak olursanız, hayır. Mesela bir kupa finali oynayacağız. Onun da şimdi başlı başına bir stresi var." ifadelerini kullandı.

Meslek stresinin hayatının bütününe yayıldığına değinen Palut, şöyle devam etti:

"Teknik direktör olduğum gün, Hatayspor'da direkt 'Bizim takımın teknik direktörüsün.' dediler mesela. Bir hafta benim ayaklarım ısınmadı, hep buz kestim. Başka bir şey düşünemedim. Yemeği bile böyle bir görev gibi yiyordum. Yani yıllarca korkunç bir stres sürdü. Bugün şöyle düşünüyorum, keşke oralarda biraz daha rahat olabilseydim, kendimi bu kadar harap etmeseydim. O günün de cevabı bu, bugünün de... Evet, stresle baş edebilme yollarını tam bulabilmek, bu konuda daha rahat olabilmek. Sonuçta bir maça çıkıyoruz. Yenmek de var yenilmek de var. 'Dünyanın sonu değil' zihniyetine daha fazla sahip olabilmeyi isterdim ama 49 yaşındayım hala bunu başarabilmiş değilim."

"PUAN DURUMUNA, TABLOSUNA BAKAMIYORDUM, BAKMIYORDUM."

Palut, bir akademisyenin Konyaspor'un nasıl yakın zaman önce zor durumdayken bugün Türkiye Kupası'nda final oynar hale geldiğine, bir takım sporunda böyle bir başarının nasıl yakalandığına ilişkin sorusu üzerine, futbolun sürprizlere çok açık bir spor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben puan durumuna, tablosuna bakamıyordum, bakmıyordum. Kalan maçlara, sadece bir maç sonrasına bakıyordum. Puan tablosuna bakmıyordum ama burada 'Ne yapıldı?' derseniz bu bir sır değil. Evet, bu bizim hissettiğimiz ciddiyet ve optimum düzeydeki kaygıyı, böyle insanı geri götürecek kaygıyı değil, oyuncularımıza da taşıdık ve hissettirdik. Evet, biz bu durumdayız ve bugüne kadar yaptıklarımızı yapmaya devam edersek bundan kurtulmamız için bir neden yok. Bir kere daha ciddi olacağız, durumun farkında olacağız. Ayaklarımız yere çok sağlam basacak, disiplinli olacağız ve her şeyden önemlisi, gerekirse geçmiş futbol kimliğimizi unutup deli gibi bu durumdan kurtulabilmek adına mücadele edeceğiz. Ve en önemli parametre bu, bizim bakış açımızla oyuncularımızın bakış açısı ve performansı birbirine uymaya başladığı an, işlerin tam da düzeldiği nokta. Sonrasında en azından bu periyot için en oynamamız gereken kadroyu yakalamaya başladık ve bu da bir istikrara evrildi. Sezon başından beri Konyaspor çok deneme yanılma kadrolarıyla oynadı ama o son bahsettiğiniz süreç artık bizim adımıza bir istikrar süreciydi. Bu da bence etmenlerden bir tanesi."

Önemli kırılma anları yaşadıklarını ve işlerin Konyaspor lehine evrildiğini dile getiren Palut, "Sonuç olarak o bölümden kurtulduk ama futbol öyle bir şey ki korku dolu bir konsantrasyondan ve stresten şimdi bugün itibarıyla umut dolu bir konsantrasyon ve stresin altına girdik." dedi.

Konyaspor antrenörlerinden Osman Demir de bu soruya tüm sporcuları tek bir sporcu gibi bir ve bütün hissettirmenin başarıyı beraberinde getirdiği yanıtını verdi.

Palut, gençlere hayaller kurmaları, hayallerinden vazgeçmemeleri ve disiplinli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Programda Konyaspor antrenörleri Bekir Arpacı, Osman Demir, Çağatay Turan, Birtan Güner, Hacı Çetin ve Steven Caulker de öğrencilerin sorularını yanıtladı.